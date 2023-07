COD Modern Warfare 2 e Warzone 2 Stagione 5: trailer, novità, tutto ciò che dovete sapere

Ci siamo quasi: Call of Duty Modern Warfare 2 e Call of Duty Warzone 2.0 stanno per entrare in un altro importante capitolo della loro storia grazie alla Stagione 5, al via tra pochissimi giorni. Ecco il trailer di lancio e le principali informazioni condivise da Activision e Infinity Ward in vista del grande giorno.

Quando inizia la Stagione 5 di Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0?

La Stagione 5 di COD Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 comincia su PlayStation 5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC alle ore 18:00 di mercoledì 2 agosto. Le note della patch verranno condivise nei giorni immediatamente precedenti.

A questo giro, hanno contribuito alla realizzazione dei contenuti stagionali Activision Central Design, Activision Localization Dublin, Activision QA, Activision Shanghai, Beenox, Demonware, High Moon Studios, Raven Software, Sledgehammer Games, Team Ricochet, Toys for Bob e Treyarch. Un bel po' di gente, vero?

Quali sono i contenuti della Stagione 5 di COD Modern Warfare 2 e COD Warzone 2.0?

La storia delle Stagione 5 prenderà piede dopo i fatti della campagna di Call of Duty Modern Warfare 2. Il Comandante Phillip Graves, reputato morto in azione, è in realtà vivo e al corrente di una nuova minaccia ultranazionalista, il Gruppo Konni. Farah e Alex, invece, tornano in Urzikstan all'insaputa di Price e del resto della Task Force 141.

Immediatamente al lancio della Stagione 5, Call of Duty Modern Warfare 2 riceverà le due mappe core Punta Mar (proveniente da Call of Duty 4: Modern Warfare) e Strike, oltre alle due mappe Gunfight Lounge e Canal. Un'ulteriore mappa core, DRC Zone 1, verrà invece messa a disposizione nel corso della Stagione 5.

Il lancio della Stagione 5 porterà in dote anche tre nuove modalità per Modern Warfare 2: Havoc (una modalità arena-style per il Multiplayer), Big Capture the Flag e Armored Gunfight (una variante di Gunfight con Armor Plates, Loadouts e Fucili di Precisione). Nel corso della stagione arriverà anche Faceoff 4v4.

Per quanto riguarda Call of Duty Warzone 2.0, sono invece previsti l'inizio della Vondel Champions Quest, due nuovi veicoli per Battle Royale e DMZ (il possente campion MRAP e la Dirt Bike), e l'aggiunta di una porzione di Al Mazrah alle mappe di Resurgence.

Trovate una panoramica ancor più approfondita delle novità previste sul sito ufficiale di Call of Duty (c'è pure Nicki Minaj in qualità di Operatore), ma prima di lasciarvi ci teniamo a segnalare che nel corso della Stagione 5, più precisamente nell'ambito di un evento a tempo limitato di COD Warzone 2.0, avrà luogo la presentazione di Call of Duty 2023. Secondo numerosi rumor, si tratterebbe di Call of Duty Modern Warfare 3 si Sledgehammer Games.