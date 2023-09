COD Modern Warfare 2 e Warzone 2, al via la Stagione 6: trailer, novità e note della patch

Manca ancora un mese e mezzo al lancio di Call of Duty Modern Warfare 3, ma per fortuna Modern Warfare 2 non ha ancora esaurito tutte le sue cartucce. Oggi 27 settembre ha ufficialmente preso il via la Stagione 6: BlackCell, che ovviamente coinvolge anche la dimensione free-to-play di Warzone 2.0: ecco tutte le novità.

Ottobre è alle porte e, in vista di Halloween, Call of Duty ha giocato d'anticipo tingendosi d'horror: il Battle Pass della Stagione 6 vanta Spawn come nuovo Operatore, 10 nuove terrificanti skin per Operatore (ognuna delle quali dotata di una variante BlackCell) e una serie di inquietanti skin per veicoli. Il padde della battaglia include anche diversi Blueprint e tre armi nuove di zecca, ossia il fucile d'assalto TR-76 Geist, la mitraglietta ISO 9mm e l'arma corpo a corpo Dual Kamas.

Tra i nuovi Operatori, oltre al già citato Spawn, la Stagione 6 presenta anche V4L3RIA (accompagnata dal suo animale da compagnia tattito Megabyte) e una serie di bundle con ospiti illustri: Lilith e Inarius da Diablo IV, Ash Williams da La Casa 2, Alucard da Hellsing e Skeletor da Masters of the Universe. Quest'ultimo sarà disponibile in concomitanza dell'inizio dell'evento di Halloween "The Haunting", programmato per il 17 ottobre.

Il debutto della nuova stagione ha anche fornito il pretesto perfetto per introdurre molteplici bilanciamenti alle armi: il Kasov 762 ha visto la sua efficacia a breve distanza ridursi, mentre alla mitraglietta Minibak è successo l'esatto opposto. Riportare qui tutti gli interventi applicati alle armi sarebbe impossibile, dunque vi rimandiamo alle patch notes ufficiali della Stagione 6 di Call of Duty. Prima di lasciarvi alla lettura, in ogni caso, ci teniamo a ricordarvi l'appuntamento del 5 ottobre, quando andrà in onda un nuovo Call of Duty Next con il reveal del multiplayer di COD Modern Warfare 3, la presentazione di Zombies e l'annuncio delle novità per Call of Duty Mobile.