COD Modern Warfare 2 Warzone 2: svelati i bonus BlackCell del Battle Pass della Stagione 3

Con la sfida tra Alejandro e Valeria per la Stagione 3 di COD Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 ormai alle porte, Activision ci informa dell'imminente lancio di BlackCell, una nuova offerta Premium legata al sistema di progressione per gli oggetti da sbloccare nella prossima fase stagionale di Call of Duty.

Infinity Ward e Raven Software descrivono BlackCell come un nuovo sistema di progressione che corre in maniera parallela e complementare alle attività del Battle Pass della Stagione 3. Lo sblocco del settore BlackCell della nuova mappa interattiva della Season 3 di COD Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 offre oggetti dal valore complessivo di 7.000 Punti COD, con personalizzazioni, skin ed equipaggiamenti utilizzabili in entrambi i videogiochi.

Gli acquirenti di BlackCell possono accedere istantaneamente all'Operatore Atom e a un pacchetto di contenuti che comprende una skin mimetica animata, un progetto arma ottimizzato, una personalizzazione per i veicoli, una mossa finale e un credito ingame di 1.100 CP da spendere liberamente. Activision ci tiene a precisare che BlackCell non sostituisce il sistema del Battle Pass che continuerà a viaggiare sul doppio binario dei Tier premium e gratuiti.

Lo sblocco del 'normale' Battle Pass della Stagione 3 sarà quindi disponibile per 1.100 Punti COD: i giocatori che vorranno ottenere l'accesso a BlackCell riotterrà i 1.100 CP spesi. Sempre attraverso BlackCell è possibile fabbricare progetti di armi speciali e mettere le mani sul fucile Singularity con cinque accessori, tra cui un caricatore esteso, un'ottica più precisa, un'impugnatura angolata e una canna pesante.

Il lancio della Stagione 3 di Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 è previsto per domani, mercoledì 12 aprile, su PC e console PlayStation e Xbox. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione del multiplayer di COD Modern Warfare 2.