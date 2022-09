COD Modern Warfare 2 e Warzone 2: un video gameplay mostra la telecamera in terza persona

Tra le tante novità che Activision ha annunciato al COD Next troviamo anche la modalità in terza persona di Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2, che possiamo già apprezzare grazie ad un filmato di gameplay.

Come potete osservare nel video in apertura della notizia, la visuale in terza persona del nuovo sparatutto targato Infinity Ward non è molto diversa rispetto a quella vista nella versione mobile. Basta la pressione di un tasto per passare dalla prospettiva in prima persona alla telecamera alle spalle del protagonista, personalizzabile tramite il FOV slider, opzione grafica disponibile anche nella versione console. Sarà inoltre possibile decidere se, in modalità mirino, la visuale dovrà solo avvicinarsi al personaggio o passare al mirino dell'arma in prima persona. Come specificato dagli stessi sviluppatori, non tutte le playlist permetteranno lo switch tra le due modalità e, un po' come accade già in PlayerUnknown's Battlegrounds, saranno presenti modalità di gioco esclusivamente in prima persona.

A proposito di novità assolute in termini di gameplay, vi ricordiamo che Call of Duty Modern Warfare 2 avrà sia le Killstreaks che le Scorestreaks e sarà il primo della serie ad introdurre una meccanica di questo tipo.