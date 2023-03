COD Modern Warfare 2 e Warzone 2: al via un weekend di XP Doppi, anche per il pass

Dovete recuperare qualche livello del Pass Battaglia o avete bisogno di potenziare qualche arma in Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0? Sappiate allora che è appena iniziato un ricco fine settimana di Punti Esperienza Doppi.

L'iniziativa, che sarà sicuramente gradita a tutti i giocatori del battle royale gratis o della modalità multigiocatore classica, coinvolge ogni singolo aspetto dei titoli. Questo significa che sono contemporaneamente attivi i potenziamenti all'esperienza 'standard', a quella delle armi e a quella del Battle Pass. In sostanza, giocando è possibile accumulare progressi alla velocità della luce e sarà molto semplice sbloccare le armi gratuite della Stagione 2. Per chi se lo stesse chiedendo, il bonus in questione già attivo e resterà tale fino al prossimo lunedì 20 marzo 2023 alle ore 19:00 del fuso orario italiano.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche una pratica guida con i consigli su come sbloccare gratis il Tempus Torrent in Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0. Non dimenticate inoltre che il multiplayer di COD Modern Warfare 2 sarà gratis per tutto il weekend e potrete approfittarne per sbloccare anche il nuovo fucile tattico completando la sua sfida.