COD Modern Warfare 2 e Warzone, ecco il Battle Pass 5: arriva anche Merlin!

Con l'esordio delle nuove mappe della Stagione 5 di COD: Modern Warfare II, le aggiunte nel mondo di Call of Duty non sono ancora terminate, con lo shooter del 2022 e COD: Warzone 2.0 che accolgono il nuovo Battle Pass.

Per l'occasione, gli appassionati potranno vestire i panni di cinque nuovi Operatori, tra i quali trovano spazio anche il ritorno del comandante Phillip Graves e di Oz. Sul campo di battaglia di Activision sopraggiungono due ulteriori vecchie conoscenze dei fan della serie, con l'ingresso in scena di Velikan e Mila. Completamente inedito è invece l'Operatore Arthur, che debutta in COD al fianco di un simpatico quattro zampe di nome Merlin. Per presentare il duo, il team di sviluppo ha pubblicato un trailer dedicato, che trovate in apertura a questa news.



Il cane è uno dei nuovi companion che i giocatori potranno portare con sé in battaglia nelle modalità di gioco multiplayer, battle royale e DMZ. Gli animali a uso tattico non possono essere in alcun modo colpiti o danneggiati all'interno dei due shooter e saranno lieti di supportare il proprio Operatore anche nelle finisher.



Per festeggiare l'inizio della Stagione 5 di COD: Modern Warfare II e Warzone 2.0, non potevano poi mancare nel Battle Pass tante nuove skin e armi da impiegare in combattimento.