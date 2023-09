COD Modern Warfare 2 e Warzone: nella Stagione 6 arriveranno le skin di Diablo 4?

Si avvicina sempre di più l'arrivo dell'ultima stagione di Call of Duty Modern Warfare 2 e, secondo alcune indiscrezioni, al centro dell'aggiornamento potrebbe esserci un'importante collaborazione a tema Blizzard.

A svelarlo sono stati i dataminer, i quali sostengono che nei file dello sparatutto vi siano chiari riferimenti a Diablo 4, il noto action RPG. Sembrerebbe che tra le scoperte dei dataminer vi siano i nomi di Lilith e il Macellaio, che potrebbero essere due delle skin in arrivo nel negozio dello sparatutto. C'è chi ritiene che entrambi i set di elementi cosmetici possano arrivare nel corso della Stagione 6, in occasione dell'immancabile evento di Halloween. In passato, Activision ha sempre dato il via a collaborazioni in concomitanza con la festività di ottobre e qualche anno fa sono approdate nel gioco le skin di famosi serial killer legati al cinema. Non sono invece stati diffusi dettagli sull'ipotetica modalità a tempo, che a questo punto potrebbe includere qualche demone da eliminare proprio come nel titolo Blizzard.

Occorre specificare che per il momento non vi è nulla di concreto, ma l'eventuale conferma di un crossover con Diablo 4 potrebbe portare in futuro all'arrivo di altri crossover con IP proprietarie di Activision Blizzard.

