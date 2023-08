COD Modern Warfare 3, Activision conferma: 'Sarà un gioco premium a prezzo pieno'

Nell'attesa del Reveal Mondiale di Call of Duty Modern Warfare 3, Activision decide di rispondere alle accuse mosse da chi, alla luce dei leak degli ultimi mesi, ritiene che il kolossal sparatutto sia in realtà una sorta di 'DLC mancato' di COD Modern Warfare 2.

I portavoce del publisher statunitense hanno infatti dichiarato ai curatori del profilo social di CharlieIntel che, contrariamente alle illazioni circolate in rete, Call of Duty Modern Warfare 3 è da considerarsi a tutti gli effetti come un 'videogioco premium', un capitolo a se stante della serie e non un semplice DLC 'mascherato' di COD Modern Warfare 2, come suggerito già dalla fine dello scorso anno da giornalisti e insider come Jason Schreier.

Il rappresentante di Activision spiega a CharlieIntel che "come affermato da Activision Blizzard in diversi resoconti finanziari trimestrali, COD Modern Warfare 3 è un videogioco premium. Di conseguenza, avrà un prezzo di lancio di 70 dollari".

Intanto, in rete si parla già della beta di Call of Duty Modern Warfare 3 e della sua possibile apertura anticipata come bonus in esclusiva temporale per gli utenti che decideranno di preordinare le versioni per console PlayStation dell'atteso FPS. A questo punto non ci resta che ricordarvi che COD Modern Warfare 3 è atteso al lancio per l'11 novembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.