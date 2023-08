Cod Modern Warfare 3: aperti i preordini su Amazon ad un prezzo scontato

Call of Duty: Modern Warfare 3 è il prossimo sparatutto in prima persona sviluppato da Sledgehammer Games e pubblicato da Activision, sequel di Modern Warfare II del 2022, in arrivo il 10 novembre e ora in preordine su Amazon ad un prezzo scontato con tanti contenuti bonus.

Activision ha dichiarato che nel gioco, oltre alle missioni lineari, la campagna includerà anche delle "Missioni di combattimento aperte", che ci permetteranno di raggiungere gli obiettivi scegliendo liberamente la strada da percorrere. Come nei capitoli precedenti della serie, il gioco offre molteplici modalità multigiocatore, sarà presente in queste modalità anche la minimappa "punto rosso", assente in Modern Warfare e Modern Warfare II, che permetterà ai giocatori di vedere gli avversari nella mappa quando sparano con un'arma senza silenziatore.

La versione in preordine su Amazon è la "C.O.D.E. Edition", che include il gioco in versione fisica e 3 oggetti di gioco a tema Call of Duty Endowment: (un biglietto da visita, un emblema animato e un adesivo arma). Questa versione è in preordine al "prezzo minimo garantito" a 78,56 euro per PS4, 78,70 euro per PS5 e 73,32 euro per Xbox One e Series X (invece di un prezzo di listino di 79,99 euro) a questi link:

Nel gioco sarà inclusa anche una modalità PvE Zombies in open world, nella quale i giocatori potranno collaborare con altre persone o squadre in grandissime mappe, le più grandi mai viste in questa modalità.

