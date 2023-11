CoD Modern Warfare 3, che armi ci saranno nella Season 1? Prime anticipazioni dai leak

Si avvicina il lancio ufficiale dell'ultimo Call of Duty e, al di làdella campagna di Call of Duty Modern Warfare 3 molto deludente, è quasi giunto il momento di poter mettere le mani sul comparto multiplayer del progetto ideato da Sledgehammer e Activision. Sta per giungere la Season 1 di CoD Modern Warfare 3, ma quali armi saranno presenti?

In attesa della data e dell'ora di sblocco del multiplayer e della modalità zombies di Call of Duty Modern Warfare 3, il leaker di CoD dal nome utente @el_bobbero su Twitter/X ha comunicato una lista di cinque armi che saranno presenti nella Stagione 1 di Modern Warfare 3. Esse vanno a comporre un arsenale di tutto rispetto, tra fucile di precisione e LMG che permetteranno ad ogni utente di far fuori i propri nemici. Ma quali armi sono nell'esattezza? Qui a seguire vi riportiamo l'elenco:

RAM-7 (AR). Nome reale: IWI Tavor X95;

TAQ Evolvere (LMG). Nome reale: FN Evolys;

XRK Stalker (fucile da cecchino). Nome reale: Cadex CDX-50 Tremor (qui il leaker non è del tutto sicuro del corrispettivo reale, sebbene le probabilità tendando a favore del CDX-50 come controparte reale);

HRM-9 (SMG). Nome reale: Beretta PMX.

L'ultima arma della lista, però, non ha trovato alcuna conferma nelle informazioni in possesso del leaker: quest'ultimo sostiene che il quinto ed ultimo (almeno per il momento) componente dell'arsenale sarà l'ARX160, ma si attendono riscontri in via definitiva prima di poterlo dire con assoluta certezza. Cosa ne pensate di questa prima parte dell'equipaggiamento della Season 1 di Call of Duty Modern Warfare 3?