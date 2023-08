COD Modern Warfare 3: arriva la pagina Steam con la prima immagine del Capitano Price

Manca ormai pochissimo al reveal di Call of Duty Modern Warfare 3, il quale avverrà con un evento in Warzone 2.0. In attesa che Activision sveli maggiori dettagli sul prossimo capitolo della serie, Steam ha accolto la sua pagina ufficiale con una piacevole sorpresa per i fan.

Sebbene la pagina non contenga molte informazioni sul gioco per non fare alcun tipo di spoiler sugli annunci che verranno fatti la prossima settimana, il team di sviluppo ha deciso di inserire un'immagine diversa rispetto a quella mostrata nel reveal ufficiale di qualche giorno fa. Stiamo parlando dell'artwork con protagonista il Capitano Price, leggendario membro della Task Force 141 che tornerà nella campagna di MW3 insieme ad altri soldati dell'unità speciale. Oltre a mostrarci il nuovo look del personaggio, l'immagine ci dà anche l'ulteriore conferma dell'importanza del colore rosso, che sarà predominante nel materiale pubblicitario e, con tutta probabilità, sarà presente anche sulle copertine delle varie edizioni.

In attesa di scoprire se, come suggerito dai leak, Call of Duty Modern Warfare 3 permetterà l'Accesso Anticipato alla campagna, vi ricordiamo che la data d'uscita del titolo è fissata al prossimo 10 novembre 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.