Con COD Modern Warfare 3 arriverà Outbreak a Verdansk e sarà gratis per tutti?

Mentre c'è grande curiosità nei confronti delle ultime dichiarazioni degli insider su Call of Duty Modern Warfare 3, che pare rivoluzionerà la serie in un modo inaspettato, continuano a spuntare indiscrezioni sulle novità in arrivo con il prossimo capitolo dello sparatutto in soggettiva.

Non sappiamo se le grosse novità in questione coincidano con queste voci di corridoio, ma nel corso delle ultime ore sono arrivate informazioni molto interessanti sulla tanto chiacchierata modalità Zombies di Call of Duty Modern Warfare 3 e non solo. Secondo alcuni insider, potremmo assistere ad una piccola rivoluzione per la modalità a base di non morti, la quale non solo sarà strutturata in maniera simile a quanto visto nell'Outbreak di Black Ops Cold War, ma sarà ambientata a Verdansk. In aggiunta, i rumor sostengono che questa modalità open world con i mangiacervelli farà parte di Warzone 2 e, di conseguenza, sarà giocabile gratuitamente. Su questo ultimo punto ci sono pareri discordanti, ma c'è chi sostiene che la modalità diverrà free to play solo in un secondo momento rispetto all'uscita di MW3, fissata al 10 novembre 2023.

Come se non bastasse, sembrerebbe che Zombies verrà aggiunto anche a Call of Duty Warzone Mobile, che oltre al multiplayer classico e alla battle royale vanterà anche una modalità cooperativa che lo renderà un prodotto completo, in maniera simile ai capitoli per piattaforme fisse. In questo caso, però, non ci sono anticipazioni sull'impostazione della modalità, che a questo punto potrebbe avere un'impostazione classica e riprendere mappe già viste in passato nella serie.

In attesa di scoprire se questi rumor dicano il vero o meno, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come seguire l'evento dedicato al reveal di COD Modern Warfare 3 in Warzone 2.