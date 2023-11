COD Modern Warfare 3: in arrivo il primo weekend di XP Doppi, anche del pass

Siamo sempre più vicini al debutto della prima stagione di Call of Duty Modern Warfare 3 e Warzone, che segnerà l'arrivo dell'Urzikstan nel battle royale e di tante altre novità. Nel frattempo, il team di sviluppo ha annunciato il primo evento durante il quale i giocatori potranno ottenere il doppio dell'esperienza.

Come svelato dal breve filmato che Activision ha pubblicato sui canali social ufficiali, il primo weekend di PE Doppi di Call of Duty Modern Warfare 3 avrà ufficialmente il via il prossimo mercoledì 22 novembre 2023 e terminerà il 27 novembre 2023, presumibilmente alle ore 19:00 italiane. Si tratterà quindi di un fine settimana molto lungo, durante il quale tutti i giocatori, a prescindere dalla piattaforma sulla quale avviano lo sparatutto, potranno ottenere il doppio dell'esperienza per il grado, per le armi e per il Battle Pass. Ovviamente il bonus sarà valido sia nelle modalità multiplayer classiche che in Zombies e permetterà di sbloccare numerosi accessori per le armi e le ricompense del pass stagionale.

In attesa che gli utenti possano approfittare dell'iniziativa, vi ricordiamo che è ancora attivo l'evento Vere Leggende di Call of Duty Modern Warfare 3, che mette in palio numerose ricompense gratis.