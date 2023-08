COD Modern Warfare 3 Beta: tutte le date del test, arriverà prima su PlayStation

A distanza di qualche giorno dal reveal ufficiale di Call of Duty Modern Warfare 3, Activision ha finalmente deciso di annunciare al pubblico tutte le date relative alla versione Beta dello sparatutto, grazie alla quale tutti avranno l'opportunità di provare il multiplayer prima dell'approdo sugli scaffali.

Ecco di seguito il calendario con tutte le date della versione Beta del prossimo capitolo della serie di sparatutto in prima persona:

Primo weekend - Esclusiva PlayStation 4 e PlayStation 5

Dal 6 ottobre alle ore 19:00 fino al 7 ottobre alle ore 19:00: Beta aperta solo ai giocatori PlayStation che hanno prenotato il gioco o che hanno un codice

Beta aperta solo ai giocatori PlayStation che hanno prenotato il gioco o che hanno un codice Dall'8 ottobre alle ore 19:00 fino al 10 ottobre alle ore 19:00: Beta aperta a tutti i giocatori PS4 e PS5

Secondo weekend - Beta cross-play (PC, PlayStation e Xbox)

Dal 12 ottobre alle ore 19:00 fino al 13 ottobre alle ore 19:00: Beta aperta a tutti i giocatori PS4/PS5 ed ai giocatori PC/Xbox che hanno prenotato il gioco o che hanno un codice

Beta aperta a tutti i giocatori PS4/PS5 ed ai giocatori PC/Xbox che hanno prenotato il gioco o che hanno un codice Dall'14 ottobre alle ore 19:00 fino al 16 ottobre alle ore 19:00: Beta aperta a tutti i giocatori, su ogni piattaforma

Stando a quanto annunciato da Activision, durante la prova verranno messe a disposizione alcune delle mappe rimasterizzate dell'originale MW2 per le modalità 6 contro 6 e, in aggiunta, si potrà provare anche la modalità Ground War. Non sarà invece possibile mettere alla prova il Carry Forward, quindi durante la Beta non si potranno usare le armi e le skin sbloccare in COD Modern Warfare 2 e Warzone 2. È stato infine confermato che non sarà necessario alcun abbonamento per giocare la Beta su PlayStation.

Avete già dato uno sguardo alla nostra anteprima di Call of Duty Modern Warfare 3?