COD Modern Warfare 3 Beta: guida alle migliori impostazioni del controller

State giocando la Beta di Call of Duty Modern Warfare 3 e vorreste modificare le impostazioni relative al controller poiché non siete soddisfatti dei settaggi predefiniti? Niente paura, poiché in questa guida troverete tutti i consigli per configurare al meglio il pad nella versione di prova dello sparatutto in soggettiva.

Input

Schema comandi predefinito: Tattico (scambia il tasto per la postura con quello del corpo a corpo)

Bumper ping: No

Schema levette: Predefinito

Vibrazione controller: No

Effetto grilletti (PlayStation 5): No

Mira

Sensibilità orizzontale levette: 6

Sensibilità verticale levette: 6

Moltiplicatore sensibilità modalità mirino: 0.90

Moltiplicatore sensibilità Veicoli Terrestri: 1.00

Moltiplicatore sensibilità Tablet: 1.00

Asse mira verticale (A piedi): Standard

Asse mira verticale (Veicoli terrestri): Standard

Moltiplicatore sensibilità Postura Tattica: 0.90

Tipo curva di reazione mira: Dinamica

Moltiplicatore sensibilità modalità mirino (Concentrazione): 0.90

Tempo transizione sensibilità modalità mirino: Immediata

Sensibilità personalizzata dello zoom: No

Mira assistita

Mira assistita bersaglio: Sì

Tipo mira assistita: Black Ops

Mira tramite sensore di movimento

Funzionalità sensore di movimento: No

Funzionalità movimento

Scatto automatico: Scatto tattico automatico

Funzionalità scatto/scatto tattico: Alterna

Avanzamento automatico: No

Gestione scatto tattico: Doppia pressione

Scavalcamento a terra: Sì

Scavalcamento automatico in aria: Parziale

Scavalcamento a terra automatico: No

Inverti funzionalità scivolata e tuffo: Standard

Immergersi nell'acqua: Attivabile

Porta sfondata scattando: Sì

Funzionalità saluta su sporgenze: Solo scavalcamento

Funzionalità combattimento

Modalità mirino: Tieni premuto

Cambia input condiviso zoom: Scatto/Scatto tattico/Concentrazione

Funzionalità equipaggiamento: Tieni premuto

Attivazione posizionamento arma: Modalità mirino + corpo a corpo

Attivazione modalità mirino tattica: Modalità mirino + corpo a corpo

Funzionalità modalità mirino tattica: Parziale

Funzionalità interagisci/ricarica: Priorità alla ricarica

Scambio levette modalità mirino: No

Ritardo disattivazione posizionamento arma: Media

Scambio arma con munizioni esaurite: Sì

Detonazione rapida C4: Raggruppati

Funzionalità veicoli

Centramento visuale veicoli: Ritardo breve

Posizione iniziale visuale: Visuale libera

Attivazione sporgersi/rientrare: Corpo a corpo

Funzionalità sovrimpressioni

Funzionalità risultati/mappa/statistiche: Alterna

Ritardo ruota degli indicatori: Moderato

Funzionalità ruota delle serie di uccisioni: Tieni premuto

Ovviamente è bene precisare che non è necessario impostare tutti questi valori come nell'elenco, dal momento che ogni giocatore ha necessità diverse. Vi invitiamo quindi ad utilizzare i consigli di questa guida come base di partenza, per poi apportare ulteriori modifiche in base alle vostre esigenze.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida con tutti i consigli per muovere i primi passi nella Beta di Call of Duty Modern Warfare 3.