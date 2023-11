COD Modern Warfare 3 bocciato dalla critica: le prime recensioni sono fortemente negative

Il nuovo Call of Duty non sembra essere partito con il piede giusto: nella nostra recensione della Campagna di COD Modern Warfare 3 abbiamo evidenziato quanto la componente single player sia deludente a questo giro, e dai primi verdetti della stampa internazionale emerge un quadro ben poco incoraggiante.

Nel momento in cui scriviamo, infatti, su Metacritic la versione PS5 di COD Modern Warfare III riporta una media di 50, una delle più basse mai registrate dalla serie principale targata Activision. Va detto che al momento sono poche le valutazioni definitive assegnate al più recente episodio della serie, tuttavia il quadro iniziale non lascia sperare per il meglio: il voto più alto è per ora un 70 assegnato da Daily Star, al quale fanno seguito una sfilza di sufficienze ed insufficienze anche gravi come ad esempio i 40 assegnati da portali quali VGC e Metro GameCentral.

Per le altre versioni del gioco non c'è per adesso una media precisa, sebbene nel caso dell'edizione PC non manchino recensioni incentrate sulla sola Campagna che riportano pareri tutt'altro che entusiastici. Negli scorsi giorni da un report del giornalista Jason Schreier è emerso che COD Modern Warfare 3 è stato sviluppato in soli 16 mesi, con tempi dunque molto più brevi rispetto agli standard della serie: non è da escludere che questo fattore possa aver influito in maniera significativa sulla resa del prodotto finale.