COD Modern Warfare 3, Carry Forward: come sbloccare le armi di MW2 e Warzone

Una delle caratteristiche peculiari del nuovo Call of Duty Modern Warfare 3 consiste nella presenza del Carry Forward, funzionalità grazie alla quale - per la prima volta nella serie - è possibile utilizzare gli operatori, le armi, i progetti e gli accessori del precedente capitolo. Ma come si attiva questa meccanica di gioco?

Se avete appena iniziato a giocare il multiplayer classico di Call of Duty Modern Warfare 3, sappiate che il Carry Forward non è disponibile da subito o, per la precisione, non permette di utilizzare immediatamente le armi presenti nella vostra collezione storica. Nelle fasi iniziali, infatti, potrete esclusivamente selezionare gli Operatori provenienti dagli altri capitoli della serie di sparatutto. Per poter selezionare o modificare le bocche da fuoco, invece, avrete bisogno di completare qualche partita nelle modalità multiplayer online oppure in COD Modern Warfare Zombies. Una volta raggiunto il Grado 4, vi verrà sbloccato l'accesso alle classi personalizzate e, di conseguenza, avrete anche l'opportunità di selezionare tutte le armi provenienti da Modern Warfare 2 e Warzone.

Ovviamente sarà molto semplice distinguere quali sono le armi nuove e quali sono invece quelle trasferite tramite Carry Forward: nel riquadro di ogni singolo strumenti di morte è infatti presente il logo che segnala la loro provenienza, così che sia immediatamente chiara.

Al momento non è chiaro se le sfide per sbloccare queste armi siano disponibili anche in MW3, ma nel caso in cui non lo fossero sarà sufficiente giocare nel multiplayer di Modern Warfare 2, Warzone o DMZ per aggiungerle alla collezione e poi iniziare ad utilizzarle nel nuovo capitolo.

