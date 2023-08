COD Modern Warfare 3 al centro del mondo Activision: lo shooter impegna sette team

Dopo l'annuncio di data e orario del reveal di COD: Modern Warfare III in COD: Warzone 2.0, manca davvero poco per poter scoprire tutti i dettagli sul nuovo capitolo della serie di Activision.

Nell'attesa del reveal in programma per la prossima settimana, spuntano intanto interessanti dettagli sul dietro le quinte dello shooter. In particolare, tramite la pagina di Steam dedicata al titolo, scopriamo che sono ben sette le software house impegnate a vario titolo nello sviluppo di Call of Duty: Modern Warfare III. Tra queste spicca evidentemente Sledgehammer Games, affiancata per l'occasione da Treyarch, Infinity Ward, Beenox, Raven Software, High Moon Studios e Demonware. Il progetto può dunque contare su di un team di sviluppatori davvero esteso, che conta al suo interno la maggior parte dei veterani della longeva serie di Call of Duty.



In attesa del reveal mondiale dello sparatutto, ricordiamo che gli autori del gioco hanno già confermato una importante serie di dettagli, incluso il programma Carry Forward di Call of Duty, grazie al quale i giocatori di Call of Duty: Warzone 2.0 e Call of Duty: Modern Warfare II potranno portare con sé in Call of Duty: Modern Wafare III le skin, le armi e gli operatori sbloccati o acquistati nei due precedenti titoli.