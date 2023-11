COD Modern Warfare 3 chiede il disco di MW2 per funzionare: lo strambo errore su PS5

Non solo pare che COD Modern Warfare 3 abbia la Campagna più breve di sempre per la serie, ma alcuni utenti hanno incontrato un curioso errore su PS5 al momento di iniziare l'avventura in single player, ora disponibile in Accesso Anticipato per chi ha prenotato una qualunque versione digitale dell'FPS targato Activision.

Come segnalato da un giocatore su Reddit, all'avvio della Campagna il gioco si blocca richiedendo di inserire nella console il disco di Call of Duty Modern Warfare II per poi riprovare a cominciare la partita. Tutto questo nonostante la componente per giocatore singolo di Call of Duty Modern Warfare III sia al momento disponibile soltanto in formato digitale: l'uscita dell'opera in versione retail è infatti previsto per il prossimo 10 novembre.

Messo subito al corrente della questione, lo sviluppatore Sledgehammer Games è prontamente intervenuto per risolvere il problema attraverso una patch, e adesso l'errore comparso su PS5 non dovrebbe più verificarsi in alcun modo. Resta comunque una situazione piuttosto particolare che sembra alimentare le ipotesi secondo le quali Modern Warfare III era stato inizialmente concepito come grossa espansione del secondo capitolo.

In tal senso ha fatto discutere il fatto che COD Modern Warfare 3 non ha il Trofeo di Platino su PS5 venendo considerato dalla console come un DLC del predecessore. Curiosamente, invece, su PS4 il nuovo Call of Duty viene calcolato come un gioco totalmente indipendente, munito del suo effettivo Trofeo di Platino.