COD Modern Warfare 3 come gira su PS5 e Xbox Series X|S? Lo svela la tech review di DF

Dopo aver le performance di Teardown su console, Digital Foundry dedica la sua nuova video analisi alle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S di Call of Duty Modern Warfare 3, soffermandosi sulle differenze grafiche e prestazionali tra le due famiglie di piattaforme Sony e Microsoft.

L'analisi condotta dall'ormai celebre collettivo di giornalisti tech enthusiast entra quindi nel merito del lavoro svolto da Activision per restituire a schermo un'esperienza solida, tanto sul fronte del comparto visivo quanto sotto il profilo della stabilità, della fluidità e delle performance in generale.

Dai test portati avanti da Digital Foundry non emergono particolari differenze prestazionali o grafiche tra le versioni PS5 e Xbox Series X di COD Modern Warfare 3: la nona iterazione del motore grafico ideato da Infinity Ward (IW Engine) si comporta egregiamente anche nelle situazioni più concitate, dalle scene di gameplay più frenetiche alle sequenze più 'cinematografiche' della campagna principale.

Le due piattaforme casalinghe di Sony e Microsoft riescono quindi a garantire un'esperienza di gioco paritaria sia nella gestione della risoluzione dinamica che nella stabilità del framerate, e questo a prescindere dalla possibilità o meno di servirsi del VRR su TV o monitor compatibili per spingere fino ai 120fps la frequenza di aggiornamento delle immagini a schermo.

Ben diverso è invece il discorso legato a Xbox Series S: dalle analisi condotte da DF emergono le difficoltà incontrate dalle sussidiarie di Activision nel mantenere i 60fps fissi nelle modalità multiplayer e nella campagna principale (in quest'ultimo caso, con un framerate che si attesta tra i 40 e i 60fps in media). Al netto di questi problemi, la versione Xbox Series S di COD Modern Warfare 3 vanta il medesimo livello di dettaglio grafico dell'edizione Xbox Series X/PS5, seppure con una nitidezza e ad una qualità complessivamente inferiore in funzione del differente target di risoluzione. Prima di lasciarvi al nuovo video di DF, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Call of Duty Modern Warfare 3.