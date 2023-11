COD Modern Warfare 3: come livellare velocemente tutte le armi

Avete appena seguito i nostri consigli per sbloccare tutte le armi di Call of Duty Modern Warfare 3 in un batter d'occhio? Allora è probabile che abbiate bisogno anche di qualche suggerimento per livellare rapidamente queste bocche da fuoco e sbloccarne ogni singolo accessorio.

Anche in questo caso, a giocare un ruolo centrale è la modalità Zombies di Call of Duty Modern Warfare 3, che sembra essere un vero e proprio paradiso per quei giocatori dello sparatutto che vogliono velocizzare in maniera sensibile la progressione. Per aumentare in modo davvero veloce il livello esperienza delle varie armi, occorre innanzitutto procurarsi la bocca da fuoco che volete potenziare: potete sia recuperarla dalle scorte che dalla sezione delle armi di contrabbando. Una volta messo lo strumento di morte nello zaino, rimuovete il completamento automatico della squadra e avviate il matchmaking.

Così facendo, vi ritroverete in Urzikstan da soli e con l'arma che avete intenzione di potenziare. A questo punto, fate fuori qualche nemico e attendete qualche minuto affinché appaiano nelle aree più esterne della mappa i punti d'estrazione. Avvicinatevi ad uno di essi e tenete premuto il tasto per l'interazione in prossimità del fumo verde, così da richiamare un elicottero per fuggire. Non fraintendete, il vostro obiettivo non è quello di aspettare il velivolo e scappare dalla zona demilitarizzata, ma eliminare l'orda di non morti che appare ogni volta che si chiede l'estrazione. Una volta fatti fuori tutti i mangiacervelli, attendete che l'elicottero vada via e chiamatene un altro (basterà attendere poche decine di secondi affinché il fumo verde ricompaia come per magia).

Non vi resta fare altro che continuare a chiamare elicotteri ed eliminare orde sconfinate di nemici per ottenere quantità generose di esperienza per l'arma. Se poi volete rendere tutto ancora più veloce, il nostro consiglio è quello di attivare i Gettoni PE Doppi per le armi, così raggiungerete il livello massimo in pochissimo tempo e potrete passare al fucile successivo.

Nel caso in cui doveste procedere in compagnia di un amico, sappiate che l'esperienza per le eliminazioni viene data a tutti i giocatori, purché questi abbiano inflitto anche una quantità minima di danni al nemico prima della morte. Insomma, se volete farmare con altri utenti, assicuratevi di ferire qualsiasi zombi prima che venga eliminato.

