COD Modern Warfare 3: come riscattare i codici della Beta in Early Access

Manca ormai pochissimo alla Beta di Call of Duty Modern Warfare 3, la quale includerà un periodo gratuito per tutti ed uno per i soli utenti in possesso di un codice per accedere all'Early Access. Se avete a disposizione uno di questi preziosi codici, vi spieghiamo come fare per eseguire il riscatto.

Come riscattare i codici

Se siete in possesso di un codice per l'accesso anticipato alla versione Beta di Call of Duty Modern Warfare 3, dovete innanzitutto visitare il portale della serie di sparatutto ed accedere con il vostro account Activision, assicurandovi che il profilo sia collegato a tutte le piattaforme in vostro possesso (Steam, PlayStation e Xbox). Una volta completata la fase di accesso, visitate la pagina ufficiale dedicata al riscatto dei codici: oltre a precisare che il codice deve essere italiano, dovete poi selezionare dal menu a tendina la piattaforma sulla quale volete giocare. A questo punto, confermate per visualizzare un messaggio di conferma. In prossimità del lancio della Beta, vi verrà inviato via mail un secondo codice, questa volta da riscattare sulla piattaforma selezionata.

Come ottenere un codice per la Beta di MW3

A meno che non siate stati tra i fortunati vincitori di un codice per la versione Beta di Call of Duty Modern Warfare 3 durante le finali globali della World Series of Warzone, dovrete provare ad ottenere un codice in un altro modo. Molti rivenditori fisici e online vi forniranno un codice con le prenotazioni, ma non possiamo escludere che in futuro Activision dia il via a qualche iniziativa che permetta ai giocatori di ottenere un codice anche senza procedere con il preorder del gioco (in maniera simile a quanto accaduto lo scorso anno con Modern Warfare 2).

In attesa che i test abbiano inizio, ecco il calendario completo con le date della Beta di Call of Duty Modern Warfare 3, che inizierà prima su PlayStation.