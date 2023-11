COD Modern Warfare 3: come sbloccare gli operatori e le ricompense gratis con la campagna

Proprio come accadde con il precedente capitolo lo scorso anno, anche Call of Duty Modern Warfare 3 permette ai giocatori che affrontano la campagna single player di ottenere una ricca serie di ricompense gratuite.

Ecco di seguito l'elenco delle ricompense che si possono ottenere completando le missioni della campagna di COD Modern Warfare 3:

Biglietto da visita 'Breather': si sblocca portando a termine la missione Operazione 627

si sblocca portando a termine la missione Operazione 627 Gettone PE Doppi da 30 minuti e Gettone PE Arma Doppi da 30 minuti: si sbloccano portando a termine la missione Cargo prezioso

si sbloccano portando a termine la missione Cargo prezioso Operatore 'Corso': si sblocca portando a termine la missione Reattore

si sblocca portando a termine la missione Reattore Biglietto da visita 'Ghillie Guy': si sblocca portando a termine la missione Carico utile

si sblocca portando a termine la missione Carico utile Gettone PE Doppi da 30 minuti e Gettone PE Arma Doppi da 30 minuti: si sblocca portando a termine la missione Copertura profonda

si sblocca portando a termine la missione Copertura profonda Passeggero: la missione non ha ricompense

la missione non ha ricompense Operatore 'Pathfinder': si sblocca portando a termine la missione Sito di schianto

si sblocca portando a termine la missione Sito di schianto Biglietto da visita 'Toxic Drip': si sblocca portando a termine la missione Punto di infiammabilità

si sblocca portando a termine la missione Punto di infiammabilità Gettone PE Doppi da 60 minuti e Gettone PE Arma Doppi da 60 minuti: si sblocca portando a termine la missione Oligarca

si sblocca portando a termine la missione Oligarca Operatore 'Doc': si sblocca portando a termine la missione Highrise

si sblocca portando a termine la missione Highrise Biglietto da visita 'Skull Rhapsody': si sblocca portando a termine la missione Tundra ghiacciata

si sblocca portando a termine la missione Tundra ghiacciata Gettone PE Doppi da 60 minuti e Gettone PE Arma Doppi da 60 minuti: si sblocca portando a termine la missione Diga di Gora

si sblocca portando a termine la missione Diga di Gora Operatore 'Jabber': si sblocca portando a termine la missione Pericolo vicino

si sblocca portando a termine la missione Pericolo vicino Emblema di completamento della campagna e progetto per l'arma: si sblocca portando a termine la missione Cavallo di Troia

In attesa di scoprire se ci saranno anche altri oggetti da sbloccare completando sfide online, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida su come scaricare la campagna di Call of Duty Modern Warfare 3 su PlayStation e Xbox.