COD Modern Warfare 3: come sbloccare tutte le ricompense gratis della Beta, anche una skin

Come ogni versione Beta della serie che si rispetti, anche quella di Call of Duty Modern Warfare 3 metterà a disposizione di tutti i giocatori che parteciperanno una serie di ricompense gratuite. Scopriamo insieme come fare per sbloccare gli elementi estetici che si potranno poi usare in MW3 e Warzone nei prossimi mesi.

Ecco i seguito l'elenco completo delle ricompense e l'obiettivo da raggiungere per sbloccarle:

Emblema animato della Beta di COD Modern Warfare 3 - Obiettivo: raggiungi il Livello 2 nel corso della Beta

Ciondolo per le armi 'Operation Beta' - Obiettivo: raggiungi il Livello 7 nel corso della Beta

Biglietto da visita animato - Obiettivo: raggiungi il Livello 9 nel corso della Beta

Adesivo per le armi - Obiettivo: raggiungi il Livello 11 nel corso della Beta

Decalcomania per le armi - Obiettivo: raggiungi il Livello 16 nel corso della Beta

Progetto 'Beta Ripper' per la mitraglietta Rival-9 - Obiettivo: raggiungi il Livello 20 nel corso della Beta

Adesivo per l'arma - Obiettivo: raggiungi il Livello 25 nel corso della Beta

Skin operatore 'Jabber' - Obiettivo: raggiungi il Livello 30 nel corso della Beta

Occorre precisare che le ultime due ricompense non si potranno sbloccare subito, dal momento che nel corso del primo fine settimana di Beta - quello esclusiva PlayStation - il limite del livello sarà fissato a 20.

A tal proposito, questo è il calendario completo della Beta:

Weekend 1 (solo PS4 e PS5)

Dal 6 ottobre alle ore 19:00 fino al 7 ottobre alle ore 19:00: Beta aperta solo ai giocatori PlayStation che hanno prenotato il gioco o che hanno un codice

Dall'8 ottobre alle ore 19:00 fino al 10 ottobre alle ore 19:00: Beta aperta a tutti i giocatori PS4 e PS5

Weekend 2 - Beta cross-play (PC, PlayStation e Xbox)

Dal 12 ottobre alle ore 19:00 fino al 13 ottobre alle ore 19:00: Beta aperta a tutti i giocatori PS4/PS5 ed ai giocatori PC/Xbox che hanno prenotato il gioco o che hanno un codice

Dall'14 ottobre alle ore 19:00 fino al 16 ottobre alle ore 19:00: Beta aperta a tutti i giocatori, su ogni piattaforma

