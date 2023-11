COD Modern Warfare 3: come sbloccare la skin gratis più bella del gioco

Sebbene molte skin siano in vendita nel negozio, in Call of Duty Modern Warfare 3 esistono anche alcuni operatori e costumi che si possono sbloccare gratuitamente completando una serie di sfide. Una di queste prende il nome di Collezionista di Ossa e, secondo i fan, è la skin più bella tra quelle al momento presenti nell'ultimo capitolo.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, questa skin è una versione alternativa di Ripper, uno dei tanti operatori di base disponibili sin dal lancio di Call of Duty Modern Warfare 3. Se la versione standard di Ripper si può sbloccare senza particolari problemi, i possessori dell'ultima iterazione della serie Activision dovranno faticare un po' per procurarsi questa skin gratis, sebbene ne valga davvero la pena.

Chi vuole aggiungere alla collezione questo zombie con la maschera da teschio e gli occhi illuminati di rosso dovrà dedicarsi esclusivamente alla modalità Modern Warfare Zombies. Si tratta infatti della ricompensa finale di questa particolare componente del gioco. In sostanza, se volete questo costume speciale dovrete portare a termine tutti e tre gli atti di Zombies e, come avrete già intuito, si tratta di una lunghissima serie di missioni, alcune delle quali richiedono un grosso impegno e l'aiuto di altri giocatori.

Una volta completata ognuna delle numerose missioni della modalità cooperativa online dello sparatutto, riceverete come ricompensa la skin Collezionista di Ossa. Come tutte le skin, i giocatori che sono riusciti ad accaparrarsela potranno utilizzarla sia in Zombies che nel multiplayer classico. Al lancio della Stagione 1 di Call of Duty Modern Warfare 3, sarà possibile sfoggiarla online anche nelle modalità del battle royale gratis.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida su come sbloccare tutti gli operatori gratis di Call of Duty Modern Warfare 3.