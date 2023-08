COD Modern Warfare 3: cos'è e come funziona la nuova Tac-Stance

Una delle svariate novità che Activision ha annunciato per il suo Call of Duty Modern Warfare 3 è la Tac-Stance, un'innovativa meccanica legata al movimento del prossimo capitolo della popolare serie di sparatutto in soggettiva.

Conosciuta anche come Tactical Stance, questa particolare tecnica è stata ideata dagli sviluppatori di Call of Duty Modern Warfare 3 per garantire un vantaggio ai giocatori che vogliono affrontare situazioni che richiedono scontri a corto o medio raggio e che, di conseguenza, non hanno bisogno di un'elevata precisione durante il fuoco.

Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, in qualsiasi momento sarà possibile entrare in posizione tattica (si presume che vi sia un tasto per attivarla/disattivarla). Una volta entrati in Tac-Stance, i giocatori acquisiscono un bonus alla velocità con cui si entra in modalità mirino (ADS), sebbene vi sia anche un contrappeso: quando la Tac-Stance è attiva, la precisione del fuoco si abbassa. In posizione tattica viene anche attivata la possibilità di sparare durante la scivolata, che favorisce le azioni aggressive. Insomma, la Tactical Stance è pensata proprio per quei giocatori che, magari armati di mitraglietta o fucile a pompa, decidono di assalire il bersaglio con un'azione fulminea.

Sapevate che Call of Duty Modern Warfare 3 includerà tutte le 16 mappe di MW2 (2009) rimasterizzate?