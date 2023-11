COD Modern Warfare 3: data e ora di sblocco di multiplayer e Zombies

Sebbene l'Early Access di Call of Duty Modern Warfare 3 sia ormai disponibile, i possessori del gioco in versione digitale non possono ancora accedere alla modalità Zombies e al multiplayer online. A tal proposito, ecco da quando sarà possibile accedere a queste componenti dello sparatutto in prima persona.

Con un post pubblicato sui canali social ufficiali, Activision ha fatto sapere ai videogiocatori di tutto il mondo l’ora e il giorno in cui potranno iniziare a giocare tutti i contenuti compresi nel pacchetto. Nel caso della versione PC, il colosso dell’industria videoludica ha confermato che l’apertura dei server avverrà contemporaneamente in tutto il mondo il prossimo venerdì 10 novembre 2023 alle ore 6:00 del fuso orario italiano.

Per quello che riguarda invece l’edizione console (PlayStation e Xbox), si parla di un rollout graduale nei vari paesi nel periodo compreso tra le 11:00 del mattino di giovedì 9 novembre 2023 e le 6:00 di venerdì 10 novembre 2023. Vi sono quindi buone probabilità che i giocatori italiani che hanno preordinato il gioco su PS Store e Microsoft Store potranno iniziare a giocare con un giorno d’anticipo rispetto al day one.

Sapevate che COD Modern Warfare 3 ha la campagna più breve di sempre?