COD Modern Warfare 3: data della Stagione 1 e nuova mappa di Warzone al centro di un leak

Ora che Activision ha diffuso tutti i dettagli in merito alla data d'uscita di Call of Duty Modern Warfare 3 e alle due settimane di Beta, un vecchio leak diffuso da un noto insider ha acquisito una certa credibilità.

Stiamo parlando del calendario che Tom Henderson pubblicò in tempi non sospetti e che, mesi prima degli annunci ufficiali di Activision, ha svelato con precisione chirurgica tutte le date relative a Beta, Early Access e arrivo sugli scaffali delle copie fisiche e digitali.

In aggiunta a tutte queste date, che sono state confermata dal colosso dell'industria videoludica in una serie di annunci, ce n'è anche un altra che non è ancora stata annunciata ma che, per ovvie ragioni, è probabilmente azzeccata. Ci stiamo riferendo al 5 dicembre 2023, data in cui secondo Tom Henderson assisteremo non solo alla pubblicazione della Stagione 1 dello sparatutto, ma in cui vedremo anche arrivare una nuova mappa in Warzone.

Al momento non ci sono dettagli concreti su quale potrebbe essere il prossimo scenario di guerra del battle royale, ma molti sono convinti che Verdansk tornerà in qualche modo, considerando anche che a breve i server del primo COD Warzone chiuderanno definitivamente e la famosa mappa non sarà più giocabile se non all'arrivo della versione mobile dello sparatutto.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che alcuni indizi suggeriscono l'imminente cambio di nome per Call of Duty Warzone 2.0.