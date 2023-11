COD Modern Warfare 3 debutta al primo posto in UK: battuti Mario ed EA Sports FC 24

Dalla nuova classifica di vendite relative al mercato UK emerge in maniera definitiva che Call of Duty Modern Warfare III è stato il gioco retail più venduto della settimana conclusa lo scorso 11 novembre. Questo nonostante COD Modern Warfare 3 abbia venduto meno di MW2 al lancio in UK.

In ogni caso per il nuovo episodio della serie targata Activision si tratta di un esordio positivo, che supera EA Sports FC 24 e Super Mario Bros. Wonder, questa settimana rispettivamente al secondo e terzo posto della classifica. Di seguito ecco la Top 10 completa:

Call of Duty Modern Warfare III EA Sports FC 24 Super Mario Bros. Wonder Marvel's Spider-Man 2 Nintendo Switch Sports Mario Kart 8 Deluxe Hogwarts Legacy Minecraft Assassin's Creed Mirage Animal Crossing New Horizons

Il nuovo COD Modern Warfare è inoltre l'unica new entry questa settimana, che per il resto vede la presenza di diversi giochi di punta pubblicati negli ultimi mesi, tra cui Marvel's Spider-Man 2 e di immancabili "evergreen" quali Hogwarts Legacy, Mario Kart 8 Deluxe e Animal Crossing New Horizons. Sarà in ogni caso curioso vedere sul lungo termine quale sarà l'impatto sul mercato dell'ultimo Call of Duty: al momento COD Modern Warfare 3 non ha avuto un debutto stellare su Steam, registrando il 30% in meno rispetto al picco massimo di utenti raggiunto da COD Modern Warfare II al momento del suo debutto nell'ottobre del 2022.