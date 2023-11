COD Modern Warfare 3 disponibile su PC, PlayStation e Xbox: dettagli della day one patch

Ci siamo, la versione completa di Call of Duty Modern Warfare III è ora disponibile su PC e console PlayStation e Xbox. I giocatori possono così scoprire nel dettaglio tutto ciò che il nuovo Call of Duty ha da offrire, ma intanto c'è anche la patch del day one da scaricare.

Attraverso il sito ufficiale di Call of Duty, Activision ha rivelato nello specifico quali migliorie apporta il primo aggiornamento, volto a rendere il gioco molto più stabile ed efficiente grazie anche alla correzione di numerosi bug e crash che potevano verificarsi navigando nei menù di gioco o durante il caricamento di specifiche missioni; risolti anche problemi che rendevano più lunghi del normale il caricamento della schermata principale o che impedivano il caricamento dei checkpoint. Anche i salvataggi sono ora più stabili e precisi, con il rischio di perdita di dati ridotto al minimo.

Non mancano inoltre ritocchi al gameplay, in particolare per il comparto multiplayer: adesso armi, perk e killstreak sono molto più bilanciate. Migliorato anche il sonoro, con la risoluzione di bug che talvolta rendevano muti i dialoghi o l'audio molto più basso del normale. Insomma, tanti gli aggiustamenti introdotti con la patch di lancio, così da garantire un debutto più fluido e soddisfacente per il nuovo COD. In attesa del nostro verdetto definitivo, vi ricordiamo che potete già trovare la recensione della Campagna di COD Modern Warfare 3, rivelatasi purtroppo deludente rispetto alle aspettative.

In ogni caso Sledgehammer Games si dice fiera di COD Modern Warfare 3, anche se nei suoi piani iniziali c'era l'intenzione di sviluppare COD Advanced Warfare 2.