COD Modern Warfare 3: DLSS 3 e funzionalità PC al centro del nuovo, esplosivo trailer 4K

Se Activision conferma di voler fare tesoro dei feedback dei giocatori della Beta di COD Modern Warfare 3, i ragazzi degli studi Sledgehammer si focalizzano sulle funzionalità e sulle migliorie previste dalla versione PC del kolossal sparatutto per confezionare un nuovo, esplosivo video.

La sussidiaria di Activision Blizzard coglie l'occasione offertagli da questo filmato promozionale per snocciolare tutti gli interventi compiuti per stampare un sorriso sul volto di tutti i videogiocatori PC appassionati della serie di Call of Duty e i tech enthusiast che non vedono l'ora di spremere le risorse hardware della propria configurazione high end.

È proprio a questa fascia di utenti a cui Sledgehammer si rivolge per confermare il pieno supporto alle tecnologie videoludiche più avanzate, come l'upsampling e il Frame Generation del DLSS 3 o NVIDIA Reflex. Nel video 4K viene inoltre citato lo sforzo profuso dagli sviluppatori nell'integrare oltre 500 opzioni e parametri per customizzare la grafica, tarare i controlli e aumentare l'accessibilità di COD Modern Warfare 3.

Di particolare interesse sono poi i passaggi in cui Sledgehammer rimarca la presenza di asset grafici in 4K, il supporto alle configurazioni con monitor Ultrawide e la presenza del sistema anti-cheat Ricochet nella sua versione più aggiornata, un dettaglio non secondario se consideriamo i tanti cheater della Beta di COD Modern Warfare 3.