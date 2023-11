COD Modern Warfare 3, esordio non stellare su Steam: 30% di utenti in meno rispetto a MW2

Il nuovo Call of Duty è disponibile in versione completa dallo scorso 10 novembre 2023, ma oltre alle prime recensioni non positive di COD Modern Warfare 3 sembra che anche l'esordio su Steam non sia andato in maniera perfetta.

In data 12 novembre 2023 COD Modern Warfare III ha infatti totalizzato un picco di utenti pari a 190.273: sulla carta si tratta di numeri notevoli, tuttavia sono anche in netto declino rispetto a quanto totalizzato da Call of Duty Modern Warfare II al momento del debutto su Steam nell'ottobre del 2022, dove totalizzò un picco di giocatori attivi contemporaneamente pari a 262.875. Per il nuovo gioco si tratta di circa il 30% in meno rispetto ai risultati del predecessore.

I dati relativi al nuovo COD Modern Warfare restano sicuramente molto elevata trattandosi di un gioco appena pubblicato, ma non è da escludere che molti giocatori abbiano deciso di ignorare per il momento l'uscita dell'ultimo episodio a causa anche di alcune discussioni e controversie sulla natura del progetto: in precedenza noti giornalisti come Jason Schreier avevano anticipato che il COD del 2023 sarebbe dovuto essere un enorme DLC di Modern Warfare 2, prima di diventare un nuovo capitolo standalone.

Le prime recensioni internazionali piuttosto critiche nei confronti del titolo Activision potrebbero aver ulteriormente contribuito ad un lancio inferiore rispetto al predecessore, almeno su Steam: non resta che attendere i primi dati di vendita e scoprire come si evolverà l'andamento di Modern Warfare III sulla piattaforma di Valve.