COD Modern Warfare 3: l'esperienza horror open world della modalità Zombies in video

Dopo aver mostrato i contenuti del Lockpick Pack di COD Modern Warfare 3 in esclusiva PlayStation, l'evento COD Next fa da sfondo al nuovo, spettacolare trailer della modalità Zombies sviluppata da Treyarch in collaborazione con Sledgehammer Games e High Moon Studios.

L'esperienza horror che correrà parallelamente alle sfide proposte dalla campagna principale e dal modulo multiplayer competitivo spronerà i giocatori a collaborare con altre squadre per sopravvivere contro orde di non morti, il tutto nella cornice di una mappa open world di grandi dimensioni con tanti punti di riferimento e segreti da scoprire.

Il plot narrativo steso dagli autori della modalità Zombies di Call of Duty Modern Warfare 3 graviterà attorno alle gesta compiute da una squadra di Operatori proveniente da tutto il mondo: ai giocatori spetterà il delicato compito di assistere la Task Force 141 e aiutarla a fronteggiare ondate crescenti di non morti impugnando tutta una serie di armi appositamente progettate per straziare le carni marcescenti dei 'masticoni'.

Nel corso dell'evento COD Next, gli esponenti del team di sviluppo di MW3 Zombies hanno ribadito la propria volontà di proporre tutti i contenuti di questa modalità sin dal lancio di Call of Duty Modern Warfare 3, pur promettendo delle aggiunte incrementali che saranno slegate dalla progressione dei Season Pass del multiplayer PvP canonico.

Come rimarcato a più riprese da Activision, sarà possibile accedere alle sfide della modalità Zombies già a partire dal 10 novembre, in coincidenza del lancio ufficiale di Call of Duty Modern Warfare 3 su PC, PlayStation e Xbox.