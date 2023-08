COD Modern Warfare 3: primo gameplay trailer e dettagli su Zombies, campagna e multiplayer

Si è da poco concluso il reveal ufficiale di Call of Duty Modern Warfare 3 all'interno di Warzone 2.0 e Activision ha finalmente mostrato al pubblico il primo trailer del prossimo capitolo della serie di sparatutto in prima persona, accompagnato da un'infornata di dettagli su tutte e tre le componenti del gioco: Zombies, multiplayer e campagna.

Si parte con la Campagna, che sarà disponibile in Accesso Anticipato per chi preordinerà una qualsiasi edizione digitale. Oltre a confermare che si tratterà di un sequel diretto di MW2 con Makarov come principale villain, la nuova modalità storia dell'FPS promette un livello di libertà mai visto prima nella serie grazie alle missioni Open Combat: si tratta di missioni in cui i giocatori potranno non solo scegliere il tipo di approccio (con la possibilità di affrontarle in modo stealth), ma anche con l'opportunità di giungere all'obiettivo compiendo scelte e decidendo fra i vari percorsi disponibili.

Per quello che riguarda il multiplayer classico, sono state confermate le 16 mappe dell'originale Modern Warfare 2 (quello del 2009), alle quali se ne aggiungeranno altre 12 post-lancio dedicate alle playlist 6 vs 6. Vi saranno anche alcune mappe speciali: due saranno pensate per le modalità Ground War e Invasion, invece la terza sarà ancora più ampia e farà da sfondo alla modalità War, già vista in WWII nel 2017. Oltre al ritorno delle modalità ormai famose, ve ne sarà anche una completamente nuova che prende il nome di Cutthroat, la quale prevede un confronto fra nove giocatori divisi in tre squadre.

A livello di meccaniche di gameplay, il multiplayer vanterà un TTK più elevato, il ritorno al sistema classico di Perk con nuove scelte disponibili e la presenza di slide cancel, reload cancel e Aim Down Sights (ADS) out of slide. È stato anche confermato che i nemici che faranno fuoco con un'arma non silenziata appariranno sulle mini-mappe dei nemici sotto forma di puntini rossi, proprio come nei vecchi capitoli. Al momento non è ancora chiaro di cosa si tratti, ma in MW3 verrà introdotta la Tac-Stance, meccanica inedita pensata appositamente per gli scontri ravvicinati.

Altra conferma riguarda la presenza della modalità Zombies, disponibile per la prima volta in un Modern Warfare. Sviluppata da Treyarch, questa modalità avrà un'impostazione open world e sarà ambientata in un'unica grande mappa. Sebbene i rumor parlassero di Verdansk, non sembrano esserci informazioni concrete sul nome dello scenario in cui dovremo massacrare non morti e poi procedere all'estrazione.

Vi ricordiamo che Call of Duty Modern Warfare 3 arriverà il prossimo 10 novembre 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (Battle.net e Steam).