COD Modern Warfare 3 giocato da Osimhen e compagni: i campioni del Napoli si sfidano!

Sullo sfondo delle tante novità dell'evento Call of Duty Next, Activision ha organizzato un torneo speciale con protagonisti i Campioni d'Italia del Napoli. Osimhen e compagni si sono sfidati in una serie di battaglie multiplayer sullo sfondo delle arene PvP di COD Modern Warfare 3.

Per festeggiare l'arrivo della Beta del prossimo, attesissimo capitolo di Call of Duty, la divisione italiana di Activision ha coinvolto i campioni del Napoli in una sfida entusiasmante che ha visto contrapposte due squadre capitanate da Giovanni Di Lorenzo, grande appassionato di COD, e Victor Osimhen, capocannoniere della scorsa Serie A e punta di diamante dell'attacco del Napoli.

Messe momentaneamente da parte le scarpette per sfidarsi a colpi di joypad su PlayStation 5, le squadre composte tra gli altri da Kvaratskhelia, Simeone, Ostigard ed Elmas si sono affrontate nelle tre modalità multiplayer principali di COD Modern Warfare 3 (Team Death Match, Domination e Hardpoint) e nelle tre mappe preferite dai fan di MW2, ricostruite da zero per l'edizione di quest'anno (Karachi, Invasion e Skidrow).

In cima alla notizia trovate il video racconto della sfida con protagonisti i Campioni d'Italia, dalle 23 kills messe a segno da Kvaratskhelia al talento dimostrato da Simeone nella conquista delle bandiere in Domination, fino ad arrivare alla spettacolare tripla kill dell'MVP Di Lorenzo che ha portato la sua squadra alla vittoria.

Prima di lasciarvi al video in apertura d'articolo, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento su Call of Duty Modern Warfare 3, come scaricare la beta gratis su PlayStation.