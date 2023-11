COD Modern Warfare 3: i giocatori odiano una skin di Warzone, vogliono che venga rimossa

A pochissimi giorni dal lancio di Call of Duty Modern Warfare 3, è già polemica tra i giocatori della componente multiplayer per via di una particolare skin.

La community dello sparatutto Activision sta facendo la voce grossa sui social con l'obiettivo che il team di sviluppo rimuova dal gioco o modifichi pesantemente la skin chiamata Gaia, disponibile sotto forma di ricompensa della versione Premium del pass della Stagione 6. Sebbene si tratti di una skin operatore di Modern Warfare 2 e Warzone, grazie al Carry Forward è subito possibile utilizzarla nel nuovo capitolo, scatenando le ire dei giocatori che se la ritrovano contro.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, occorre precisare che non si tratta di un costume con abiti scuri che risulta difficile da individuare. Gaia è infatti un personaggio molto simile al Groot dei Guardiani della Galassia, poiché fatto interamente di rami. A differenza del supereroe Marvel, però, in questo caso il corpo è fatto di tanti rami sottili che, di fatto, rendono quasi trasparente il personaggio ad eccezione delle spalle e della testa.

Al momento non ci sono dichiarazioni da parte degli sviluppatori, ma non è da escludere che sia in arrivo un aggiornamento della skin che permetta di individuarla più agilmente. Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un trucco che permette di sbloccare velocemente qualsiasi arma in Call of Duty Modern Warfare 3.