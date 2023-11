COD Modern Warfare 3: Giorgione tra sdigiunini e PS5 nel nuovo trailer

Come vi abbiamo preannunciato qualche giorno fa, Activision ha annunciato un'inaspettata collaborazione con Giorgio Barchiesi, il celebre personaggio legato alla cucina conosciuto come Giorgione. A ridosso del lancio di Call of Duty Modern Warfare 3, ecco che è arrivato il trailer con protagonista uno dei principali volti di Gambero Rosso.

Nel breve filmato possiamo vedere l'anziana madre del Capitano Price che invoca Giorgione per la preparazione del 'Pacco da su', così da fornire a suo figlio tutto il necessario per la sopravvivenza. È così che inizia il divertimento: nel video c'è infatti il nostro 'food influencer' che infila nel pacco ogni tipo di cibo grasso accompagnando il gesto con le sue frasi più famose come l'inimitabile 'delicious'. Dopo aver messo nella scatola militare salsicce, polpette e pancetta, arriva anche il momento di una fiammante PlayStation 5 per farsi una partita dopo l'abbuffata.

Prima di lasciarvi al divertente trailer con Giorgione, vi ricordiamo che l'accesso anticipato alla campagna di Call of Duty Modern Warfare 3 avrà il via tra poco più di 24 ore. Per giocare il multiplayer e la modalità Zombies, invece, bisognerà attendere il prossimo 10 novembre 2023.