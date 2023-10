COD Modern Warfare 3 gira sul mio PC? I Requisiti dai Minimi Multiplayer ai 4K Ultra

In attesa di vedere in azione il mitico Giorgione in Call of Duty Modern Warfare 3, diamo finalmente un'occhiata all'elenco completo dei Requisiti PC di COD MW3 appena pubblicati da Activision, una lista che parte dalle specifiche Minime per il multiplayer fino ad arrivare ai 4K Ultra.

L'infografica confezionata dagli sviluppatori di Call of Duty Modern Warfare 3 ci offre una visione d'insieme delle componenti hardware necessarie per fruire al meglio la nuova esperienza sparatutto di Activision.

L'elenco dei Requisiti PC comprende le specifiche per il solo comparto multigiocatore (con delle distinzioni rispetto alla campagna principale che si riflettono sulla potenza di elaborazione della CPU e sulla mole di GB da riversare su SSD), come pure le indicazioni sullo spazio di archiviazione richiesto per ottimizzare la cache degli asset HD e le risorse hardware necessarie per raggiungere i 4K di risoluzione senza rinunciare a un framerate elevato.

Requisiti Minimi, solo multiplayer

Processore: Intel Core i3-6100 / AMD Ryzen 31200

Memoria RAM: 8GB

Spazio su hard disk: SSD con 79GB

Spazio per la cache degli asset HD: fino a 32GB

Scheda Video: NVIDIA GeForce GTX 960/GTX 1650 / AMD Radeon RX 470

Memoria VRAM della GPU: 2GB

Requisiti Minimi

Processore: Intel Core i5-5600 / AMD Ryzen 51400

Memoria RAM: 8GB

Spazio su hard disk: SSD con 149GB

Spazio per la cache degli asset HD: fino a 32GB

Scheda Video: NVIDIA GeForce GTX 960/GTX 1650 / AMD Radeon RX 470

Memoria VRAM della GPU: 2GB

Requisiti Raccomandati (60fps con preset grafici Elevati)

Processore: Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 5 1600X

Memoria RAM: 16GB

Spazio su hard disk: SSD con 149GB

Spazio per la cache degli asset HD: fino a 32GB

Scheda Video: NVIDIA GeForce GTX 1080Ti/RTX 3060 / AMD Radeon RX 6600XT

Memoria VRAM della GPU: 8GB

Requisiti Competitivi / 4K Ultra (framerate elevati e risoluzione 4K)

Processore: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 7 2700X

Memoria RAM: 16GB

Spazio su hard disk: SSD con 149GB

Spazio per la cache degli asset HD: fino a 64GB

Scheda Video: NVIDIA GeForce RTX 3080/RTX 4070 / AMD Radeon RX 6800XT

Memoria VRAM della GPU: 10GB

Cosa ne pensate dei requisiti PC Minimi e Raccomandati di COD Modern Warfare 3? Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento sulla Beta multiplayer di Call of Duty Modern Warfare 3 tra nostalgia e modernità.