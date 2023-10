COD Modern Warfare 3 Beta: grafica e prestazioni a confronto su PS4, PS4 Pro e PS5

Dopo il filmato sulle generazioni a confronto di EA Sports FC 24, ElAnalistaDeBits ha colto l'occasione offertagli dall'apertura della fase in accesso anticipato della Beta di COD Modern Warfare 3 per realizzare una video comparativa tra le versioni PS4, PS4 Pro e PlayStation 5 del kolossal sparatutto di Activision.

L'ormai celebre youtuber specializzato in analisi grafiche e prestazionali sui videogiochi più popolari (multipiattaforma o in esclusiva) sfrutta così l'opportunità concessagli dalla fase di beta testing di COD Modern Warfare 3 per studiare il comparto tecnico del nuovo FPS di Sledgehammer.

Il video di ElAnalistaDeBits evidenzia gli sforzi compiuti dalle sussidiarie di Activision per offrire un'esperienza di gioco ad alte prestazioni a tutti gli appassionati di Call of Duty che decideranno di rinsaldare il loro amore per la serie acquistando il nuovo Modern Warfare su piattaforme PlayStation.

A giudicare dai test condotti dallo youtuber, la versione in beta testing di COD MW3 vanta delle performance molto simili a quelle sperimentate su console PlayStation dai giocatori di Modern Warfare 2. La qualità e le performance delle versioni PS4 e PS4 PRO, ad esempio, risultano essere molto vicine a quelle sperimentate dagli utenti del titolo precedente della serie di Call of Duty, a eccezione di alcuni problemi di tearing ravvisati su PlayStation 4 'base'.

Per quanto riguarda la versione PlayStation 5, l'analisi dello youtuber conferma le migliorie apportate da Activision nel sistema di illuminazione, nella qualità delle texture, nella nitidezza delle ombre e nella ricchezza di dettagli dei modelli poligonali, anche se la natura cross-gen del progetto non produce differenze visive e grafiche significative tra l'attuale e la precedente famiglia di piattaforme Sony.

Nel lasciarvi al video di ElAnalistaDeBits, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere il nostro approfondimento su COD Modern Warfare 3, come sbloccare tutte le ricompense gratis della Beta.