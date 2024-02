COD Modern Warfare 3 e GTA 5 sono i giochi PS5 più scaricati a gennaio 2024: la Top 10

Per PlayStation è tempo di tirare le somme sui giochi più scaricati dal PlayStation Store nel mese di gennaio 2024. E tra Nordamerica ed Europa i vincitori sono due grossi nomi che continuano a macinare vendite senza sosta su PS5: trattasi di Call of Duty Modern Warfare III e Grand Theft Auto V.

Nello specifico l'ultimo episodio di Call of Duty ha dominato le vendite digitali in Stati Uniti e Canada, mentre il sempreverde GTA V ha conquistato la vetta in Europa, continuano a registrare un successo che sembra non avere fine: GTA 5 ha venduto 195 milioni di copie dal lancio avvenuto nel settembre del 2013, e a distanza di oltre un decennio continua a vendere come il pane. Di seguito ecco le classifiche di vendita dal PlayStation Store su PS5 relative a gennaio 2024:

PS5 - Nordamerica

Call of Duty Modern Warfare III Grand Theft Auto V Madden NFL 24 Tekken 8 NBA 2K24 Baldur's Gate 3 EA Sports FC 24 Hogwarts Legacy Gran Turismo 7 Marvel's Spider-Man 2

PS5 - Europa

Grand Theft Auto V EA Sports FC 24 Call of Duty Modern Warfare III Hogwarts Legacy Tekken 8 Baldur's Gate 3 Gran Turismo 7 Marvel's Spider-Man 2 Avatar Frontiers of Pandora The Last of Us Parte II

Spazio anche per le classifiche PlayStation Store relative a PS4, che vede primeggiare nomi differenti rispetto a quanto visto su PS5:

PS4 - Nordamerica

Minecraft Red Dead Redemption II Call of Duty Modern Warfare III Need For Speed Heat Batman Arkham Knight Grand Theft Auto V theHunter Call of the Wild Mortal Kombat X EA Sports FC 24 NBA 2K24

PS4 - Europa

EA Sports FC 24 Minecraft Need For Speed Heat Red Dead Redemption II A Way Out Grand Theft Auto V Hogwarts Legacy Need For Speed Payback Batman Arkham Knight Call of Duty Modern Warfare III

Per quanto riguarda infine PlayStation VR2, sia Europa che Nordamerica vedono Beat Saber al primo posto dei giochi digitali più venduti, mentre l'originale PlayStation VR vede in AstroBot Rescue Mission il primo classificato in Stati Uniti/Canada e Job Simulatori in Europa.