COD Modern Warfare 3: guida al migliore loadout per l'MCW

La Beta di Call of Duty Modern Warfare 3 è entrata nel vivo e ora tutti i giocatori possono giocare gratuitamente su ogni singola piattaforma. Se state per iniziare il massacro online, vi proponiamo una build che ruota attorno all’MCW, il fucile d’assalto più amato dagli utenti in questa fase di test.

Di seguito trovate l’elenco degli accessori che andrebbero montati su questa bocca da fuoco per renderla inarrestabile:

Canna: Canna Lunga 16.5” MCW Cyclone

Canna Lunga 16.5” MCW Cyclone Calcio: Calcio Tattico MCW Lancer

Calcio Tattico MCW Lancer Sottocanna: Impugnatura Verticale Kimura RYN-03 (si sblocca al livello 6 del MTZ-556)

Impugnatura Verticale Kimura RYN-03 (si sblocca al livello 6 del MTZ-556) Impugnatura: Impugnatura RB Talon-X3

Impugnatura RB Talon-X3 Caricatore: Caricatore da 40 colpi

Questa combinazione di accessori per l’MCW fa sì che il fucile d’assalto non solo infligga un maggior quantitativo di danni, ma che abbia anche una gittata superiore, così da poter colpire senza troppi problemi anche i nemici più lontani. L’impugnatura serve invece a rendere l’arma più stabile, onde evitare che le troppe oscillazioni impediscano di eliminare i nemici sulle lunghe distanze. Ciò non significa che questo fucile sia poco efficace a corto raggio, anzi: grazie al calcio e all’accessorio sottocanna, viene garantita un’ottima precisione anche quando si preme il grilletto nella modalità tattica (la Tac-Stance). A chiudere il cerchio troviamo il caricatore da 40 colpi, perfetto per chi vuole esibirsi in una danza di morte e far fuori lunghe file di nemici senza dover ricorrere alla ricarica.

Ovviamente il loadout non è fatto dalla sola arma primaria e lo strumento di morte perfetto da affiancare all’MCW è la mitraglietta secondaria WSP Stinger, letale negli scontri ravvicinati e ottima alleata quando si esauriscono le munizioni nel caricatore. Come oggetti da lancio è preferibile la combinazione formata da flashbang e drone incursore, probabilmente gli oggetti più efficaci delle loro categorie. Per quel che riguarda invece il Potenziamento da Campo, dipende molto dalle modalità che giocate. Se preferite quelle a obiettivi, non possiamo che suggerirvi l’A.C.S., invece se amate gettarvi nella mischia con Deathmatch a Squadre e Uccisione Confermata è meglio optare per il Sistema Trophy.

Passando invece ai perk, non ci sono suggerimenti particolari. Potreste optare per i Guanti Impugnatura Rapida così da poter passare subito all’arma secondaria quando ce n’è bisogno e selezionare gli Stivali da Predatore per velocizzare i movimenti durante la mira, complicando la vita ai nemici che vogliono colpirvi.

