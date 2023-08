COD Modern Warfare 3, nuovi leak: le mappe saranno delle 'semplici' remaster di MW2?

Per Activision COD Modern Warfare 3 sarà un gioco premium, eppure stando a quanto sostenuto dalle gole profonde di Insider-Gaming l'offerta di lancio dell'attesissimo sparatutto dovrebbe comprendere solo ed esclusivamente delle versioni rimasterizzate delle mappe dell'originario Modern Warfare 2.

A giudicare da quanto emerso, l'elenco delle ambientazioni multiplayer di Call of Duty Modern Warfare 3 dovrebbe comprendere le riedizioni rimasterizzate delle mappe che hanno fatto da sfondo alle innumerevoli battaglie combattute in rete dagli appassionati dello sparatutto targato Infinity Ward dato alla luce nell'ormai lontano novembre del 2009, in aggiunta agli scenari già 'attualizzati' negli scorsi anni come Scrapyard, Highrise e Terminal.

Sulla scorta delle anticipazioni dei leaker, eccovi allora l'elenco delle possibili mappe multiplayer di COD Modern Warfare 3:

Afghan '16

Estate '09

Highrise '14

Karachi '09

Rundown '09

Scrapyard '19

Sub Base '09

Underpass '09

Derail '09

Favela '13

Invasion '09

Quarry '09

Rust '19

Skidrow '09

Terminal '16

Wasteland '09

Presumibilmente, per un chiarimento definitivo sulle mappe multiplayer bisognerà attendere fino al Reveal Mondiale di Call of Duty Modern Warfare 3, previsto per giovedì 17 agosto. Intanto, vi ricordiamo che COD Modern Warfare 3 sarà disponibile dal 10 novembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.