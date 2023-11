COD Modern Warfare 3: un leak svela la prossima arma leggendaria di Zombies

Ormai non manca molto al debutto della Stagione 1 di Call of Duty Modern Warfare 3, la quale dovrebbe segnare l'arrivo di nuovi contenuti per tutte le componenti del gioco, inclusa Zombies. A tal proposito, i dataminer hanno scoperto quale sarà la prossima Wonder Weapon della modalità open world.

Stando ai filmati e alle immagini pubblicati dai dataminer (e rimossi da Activision per violazione del copyright), la prossima arma leggendaria che potremo trovare in giro per l'Urzikstan o fabbricare tramite un progetto sarà il VR-11. Gli appassionati della modalità cooperativa creata da Treyarch sanno già di cosa si tratta, visto che la bocca da fuoco in questione è già apparsa in altri capitoli: parliamo di un'arma futuristica in grado di sparare proiettili energetici, ma al momento non sappiamo se la sua versione di Modern Warfare Zombies godrà delle stesse proprietà speciali viste negli altri capitoli.

Al momento resta un mistero la finestra di lancio dell'arma in Call of Duty Modern Warfare 3, ma è molto probabile che faccia parte delle novità che coinvolgeranno Zombies al debutto della Stagione 1, che vi ricordiamo è fissata alla prima settimana di dicembre 2023. In concomitanza con l'update in questione, arriverà anche un corposo aggiornamento per Warzone che aggiornerà il gameplay e lo renderà simile a quello di MW3.

Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come sbloccare la skin gratis più bella di Call of Duty Modern Warfare 3.