COD Modern Warfare 3: il mitico Giorgione annuncia una collaborazione con l'FPS

Giorgio Barchiesi, il noto personaggio di Gambero Rosso noto ai più con il soprannome di Giorgione, ha annunciato in maniera del tutto inaspettata una collaborazione con Activision per Call of Duty Modern Warfare 3.

Il cuoco, che è famoso sui social per il suo modo di cucinare 'laido e corrotto' (a causa delle dosi più che generose di grassi di ogni tipo all'interno delle sue ricette), ha pubblicato un breve video in cui si mostra al pubblico con addosso l'iconica maschera di Simon 'Ghost' Riley.

È altamente improbabile che Giorgione approderà nello sparatutto sotto forma di operatore, poiché pare trattarsi di un'iniziativa esclusivamente legata all'Italia che è partita giusto qualche giorno fa con un buffo trailer intitolato 'Pacco da su', riferito alle casse di approvvigionamenti e al classico pacco da giù della tradizione nostrana. Insomma, non possiamo escludere che nei prossimi giorni arriverà sui social un nuovo trailer di questa serie che avrà come protagonista il volto di Gambero Rosso, che preparerà un altro pacco ricco di alimenti e oggetti da guerra.

