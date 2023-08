COD Modern Warfare 3: la modalità Zombies è open world, la sviluppa Treyarch

Oltre ad aver mostrato il primo gameplay trailer di Call of Duty Modern Warfare 3, Activision ha anche diffuso numerosi dettagli sulla prossima iterazione della serie, che includerà una corposa modalità Zombies, la prima mai vista in un Modern Warfare.

Questa modalità è in sviluppo presso Treyarch, ossia il team di sviluppo che l'ha inventata e che l'ha poi inserita in quasi tutti i capitoli della serie che ha realizzato nel corso degli anni. Stando a quanto annunciato dal colosso dell'industria videoludica, la nuova modalità Zombies sarà diversa da quella classica, basata sui round, ma sarà più simile ad Outbreak. Proprio come la componente coop di Call of Duty Black Ops Cold War, la Zombies di Modern Warfare 3 sarà open world, ma pare che vi sia un'unica grande mappa, probabilmente molto più vasta rispetto a quelle viste nel vecchio capitolo.

Sembrerebbe infatti che i giocatori possano giocare in contemporanea con altre squadre e decidere se unirsi o meno ad esse per contrastare le ondate di non morti. Gli sviluppatori hanno anche promesso il ritorno di boss storici della modalità e c'è già chi crede che il Krampus sarà uno di questi.

Molto interessante è infine la descrizione della modalità da parte degli sviluppatori, che la definiscono un'esperienza di sopravvivenza a estrazione PvE. Se da un lato questa affermazione conferma che dovremo richiedere l'estrazione con un elicottero proprio come in Outbreak, dall'altro potrebbe essere un riferimento alla presenza di meccaniche in stile DMZ. Non a caso, nella modalità PvPvE di Warzone 2.0 vi è l'opzione per unirsi ad altre squadre.

