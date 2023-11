COD Modern Warfare 3: il multiplayer è già giocabile... ma solo offline

Manca ancora qualche giorno al lancio ufficiale di Call of Duty Modern Warfare 3, ma l'ultima fatica di Sledgehammer Games (e di svariati altri studi di Activision) si è già concessa in parte a coloro che l'hanno preordinata. L'Accesso Anticipato della campagna, ad esempio, è attivo dal 2 novembre, mentre oggi è stato sbloccato il Multiplayer.

Attenzione però, non è ancora possibile affrontare il Multigiocatore online. Avete letto bene: come riferito da CharlieIntel, per il momento è possibile giocarci solamente in Modalità Locale su PlayStation e Xbox. Potrebbe sembrare inutile, in realtà rappresenta una buona occasione per imparare in anticipo la conformazione delle mappe e farsi trovare pronti in vista del lancio ufficiale del 10 novembre, giorno in cui le porte dei server verranno ufficialmente aperte ai giocatori di tutto il mondo. I fan di lunga probabilmente già conoscono le mappe, dal momento che rappresentano una riedizione di quelle di Modern Warfare 2 (2009), ma per i più giovani potrebbero rivelarsi una novità assoluta.

CharlieIntel specifica che per accedere alla Local Mode bisogna avviare il Multiplayer e seguire le istruzioni a schermo dopo la comparsa del messaggio di errore che attesta il fallimento della connessione ai server. È altrettanto importante sapere che al momento non è consentito lo streaming dei contenuti del multiplayer, dunque è meglio pensarci due volte prima di trasmettere la propria partita: Activision potrebbe notarlo e inviare uno strike per copyright.

Già che ci siete, ripassate anche tutto ciò che c'è da sapere su Carriera, Zombies e Sfide Giornaliere di Call of Duty Modern Warfare 3.