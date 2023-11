COD Modern Warfare 3 non ha il Trofeo di Platino su PS5: è considerato DLC di MW2

Dopo aver assistito all'inaspettata collaborazione tra Call of Duty Modern Warfare 3 e Giorgione, apprendiamo di una strana segnalazione riguardante il nuovo sparatutto di Activision e Sledgehammer per quanto riguarda l'edizione PlayStation 5.

Come fatto notare dall'account X/Twitter di PowerPyx, sembra che Call of Duty Modern Warfare 3 non presenti alcun Trofeo di Platino su PlayStation 5. Dando uno sguardo agli achievement sbloccabili sulla console Sony, scopriamo come la lista dei trofei venga considerata come facente parte di un DLC del predecessore Modern Warfare 2. Lo stesso post specifica però che la versione PlayStation 4 contiene invece una sezione completamente dedicata a MW3 come gioco a sé stante.

Si tratta di una segnalazione piuttosto curiosa considerando che Call of Duty Modern Warfare 3 era stato originariamente concepito come una grande espansione di Modern Warfare 2, stando a quanto riportato in passato da Jason Schreier, una fonte piuttosto affidabile nell'ambito videoludico. È possibile che questi siano gli strascichi dei piani originali di Activision, ma si tratta solo di una supposizione.

Staremo in ogni caso a vedere se in futuro apparirà un Trofeo di Platino dedicato allo sparatutto come prodotto stand-alone. Nel frattempo, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Call of Duty Modern Warfare 3 per ulteriori approfondimenti dopo la prova della Beta multiplayer.