COD Modern Warfare 3: le Open Combat Mission al centro del nuovo trailer

Come avrete letto nel nostro speciale dedicato alle novità in arrivo con Call of Duty Modern Warfare 3, una delle principali aggiunte della campagna dello sparatutto riguarda le Open Combat Mission. A tal proposito, il team di sviluppo ha pubblicato un nuovo trailer per spiegare nel dettaglio il loro funzionamento.

Grazie a questo approfondimento è possibile farsi un'idea più precisa di ciò che ci aspetterà il prossimo novembre, quando potremo cimentarci in queste speciali missioni della campagna ambientate in mappe molto più grandi e nelle quali avremo la totale libertà d'approccio. Gli sviluppatori hanno confermato che non tutte le Open Combat Mission si potranno completare in maniera furtiva, ma in molti casi si potrà utilizzare un'arma silenziata e agire nell'ombra dall'inizio alla fine.

Verrà inoltre premiata l'esplorazione, visto che in giro per le aree di gioco verranno nascoste casse contenenti armi accessoriate e altri gadget in grado di semplificare le successive fasi dell'operazione. A tal proposito, pare che alle difficoltà più alte le OCM saranno complicatissime e nel caso in cui dovesse scattare l'allarme bisognerà vedersela con orde di soldati nemici.

Per tenere testa a queste difficoltà, i giocatori potranno usare loadout simili a quelli di Call of Duty Warzone, che includono quindi kit per l'autorianimazione, perk ed altri elementi che potenziano il protagonista e gli consentono di uscire vivo anche nelle situazioni più spinose.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che proprio ieri è stato mostrato il nuovo gameplay trailer della campagna di Call of Duty Modern Warfare 3, incentrato sull'infiltrazione della Task Force 141 nel Gulag.