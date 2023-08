CoD Modern Warfare 3, si parla già della beta: prova in uscita prima su PlayStation

Mentre alcuni fan della saga di CoD si domandano se Call of Duty uscirà anche su PS4 e Xbox One a seguito della grande confusione derivante da un errore del Microsoft Store, si inizia a parlare dell'uscita della demo di Call of Duty Modern Warfare 3. Ciò che è emerso nelle ultime ore riguarda la possibilità che essa approdi prima su PlayStation.

Di recente, infatti, il canale YouTube di Sony Arabic ha anticipato l'arrivo della demo di Call of Duty Modern Warfare 3 dapprima sull'ecosistema Sony e, solo in un secondo momento, su tutte le altre piattaforme. Non si conoscono di già le date dell'accesso anticipato alla prossima grande iterazione del brand sparatutto di Activision, ma non è da escludere che a separare l'utenza dalla prova della Beta ci siano non troppe settimane.

CoD Modern Warfare 3 è al centro del mondo Activision e lo shooter sta impegnando sette team interni per la realizzazione dell'attesissimo progetto: Sledgehammer Games, Treyarch, Infinity Ward e altri studi di sviluppo attorno all'ecosistema di Call of Duty sono alle prese con Modern Warfare 3, in uscita nei primi giorni del mese di novembre. Siete interessati a Call of Duty Modern Warfare 3? Se sì, proverete la Beta su PlayStation o su altre piattaforme?