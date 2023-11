COD Modern Warfare 3: patch 1.33 introduce il DLSS 3 su PC, ma c'è un 'imprevisto'

Sledgehammer Games ha pubblicato la nuova patch di Call of Duty Modern Warfare 3, con cui lo sparatutto bellico di Activision riceve una serie di novità e accorgimenti tecnici. A causa di alcuni problemi inaspettati, però, non tutte le novità previste dagli sviluppatori sono state aggiunte con questo update.

La patch 1.33 di Call of Duty Modern Warfare 3 introduce miglioramenti significativi alla stabilità dell'esperienza di gioco, apporta modifiche al bilanciamento in alcune mappe multiplayer e aggiunge la possibilità di abilitare il DLSS 3 di Nvidia all'interno della versione PC dello sparatutto. Tuttavia, come specificato da Sledgehammer all'interno del post che trovate più in basso, non tutto è andato come previsto con questo aggiornamento, a cui presto farà seguito un'ulteriore patch.

"A causa di problemi imprevisti, non tutte le modifiche previste per l'aggiornamento di oggi sono state pubblicate", ha scritto Sledgehammer in una nota. "I nostri team sono al lavoro per apportare modifiche chiave al sistema di movimento, al bilanciamento delle armi multigiocatore, al gameplay di Zombi, alle correzioni della stabilità e altro ancora nel prossimo aggiornamento disponibile". Per ulteriori dettagli sull'aggiornamento, vi rimandiamo al changelog ufficiale.

Per sapere tutto sulla più recente incarnazione della serie sparatutto di Activision, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Call of Duty Modern Warfare 3.